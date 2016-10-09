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Фернандо Алонсо: Неделю назад заняли седьмое место, а сегодня уступили даже «Зауберу»

Александр Семкив
Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты гонки Гран-при Японии.

Испанец финишировал 16-м, а его партнер по команде Дженсон Баттон – 18-м.

«Нам весь уик-энд не хватало скорости. Нам надо найти причину. Неделю назад мы заняли седьмое место, сражаясь с Пересом в Малайзии. А неделю спустя мы уступили даже «Зауберу».

Я немного расстроен тем, как сложился уик-энд. Особенно потому, что это домашний для «Хонды» этап. Но сейчас с этим ничего не поделать. Нам нужно найти решение к Остину. Думаю, дело в том, что «Сузука» особенная трасса. До этого мы хорошо выступали на протяжении нескольких гонок. Так что я не думаю, что провал – норма. Полагаю, это просто такой уик-энд, когда мы по какой-то причине не были сильны.

После 17-го этапа «королевских гонок» 35-летний испанец расположился на 11-м месте личного зачета, имея в активе 42 очка.

Следующая гонка сезона состоится 23 октября на американской трассе в Остине.

Формула-1

Гран-При Японии 

Гонка

Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776
4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269
5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763
10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323
11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254
12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг
19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг
21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг
22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг
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