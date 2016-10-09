Вячеслав Колосков: Что из себя представляет сборная Коста-Рики сейчас - понятия не имею

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия — Коста-Рика в Краснодаре.

- В матче с Коста-Рикой хотелось бы увидеть, появилась ли у сборной России своя манера игры, самобытность, тактическое лицо. Также важно, отвечает ли тренерская концепция современным требованиям. Ну, как всегда, ожидания многоплановые. Но хотелось бы, чтобы команда выигрывала, результат тоже имеет значение.

В последний раз я видел команду Коста-Рики два года назад, а что она из себя представляет сейчас — понятия не имею. Тем не менее это сборная с другого континента, ей будет тяжело адаптироваться. У хозяев, как и всегда, будет определенное преимущество с точки зрения приспособления к условиям, в которых они находятся. Да и у нашей команды просто стимула больше, - рассказал Колосков.

Матч Россия - Коста-Рика начнется на новой домашней арене «Краснодара» сегодня в 16:00 по московскому времени.