По итогам европейской квалификации определились все участники LAN-финала WESG по Dota 2.



В финальной части WESG в Китае сыграют The Alliance, Team Ukraine, Fantastic Five, Comanche, Horde, Ne RusЬ, The Imperial и Romania.



Европейские квалификации пройдут с 6 по 9 октября в Киеве. Призовой фонд в дисциплине Dota 2 составит 75 000 долларов.



Принять участие на турнире World Electronic Sports Games может любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны. LAN-финал пройдет в декабре в городе Шанхай, Китай. Призовой фонд дисциплины Dota 2 составит 1 500 000 долларов.



