Определились все участники LAN-финала WESG по CS:GO
По итогам европейских отборочных в Киеве определились все участники LAN-финала WESG по CS:GO.
В финальной части WESG в Китае сыграют Team Dignitas, Team EnVyUs, GODSENT, Kinguin, iGame, Virtus.pro, Team Russia и Team Ukraine.
Европейские квалификации пройдут с 6 по 9 октября в Киеве. Призовой фонд в дисциплине CS:GO составляет 75 000 долларов.
Принять участие на турнире World Electronic Sports Games может любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны. Призовой фонд LAN-финала по CS:GO составит 1 500 000 долларов.
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