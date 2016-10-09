Оксана Косаченко: На следующий год будет реальное сражение между тремя производителями

Бывший менеджер Виталия Петрова Оксана Косаченко поделилась мнением о Гран-при Японии, а также рассказала о том, чего стоит ожидать в следующем сезоне «Формулы-1».

«Мы уже в этом сезоне ожидали, что «Феррари» немного подтянется к «Мерседесу». К сожалению, этого пока не произошло, но на следующий год последуют технические изменения в регламенте, и «Ред Булл» подберется поближе, и «Феррари» станет сильнее. А то, что «Ред Булл» подбирается, мы видели на предыдущем этапе в Малайзии, да и сегодняшнее выступление Макса Ферстаппена свидетельствует, что эта команда в хорошей форме. Мне кажется, на следующий год будет реальное сражение между тремя производителями – «Рено», «Мерседес» и «Феррари»,- приводит слова Косаченко Р-Спорт.

Напомним, немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг стал победителем Гран-при Японии-2016. Вторым стал 19-летний голландский пилот Макс Ферстаппен из команды «Ред Булла». На последнем круге Хэмилтон предпринял атаку на Ферстаппена, но голландцу удалось отстоять позицию.