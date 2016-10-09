Оксана Косаченко: На следующий год будет реальное сражение между тремя производителями
Бывший
менеджер Виталия Петрова Оксана Косаченко поделилась мнением о Гран-при Японии,
а также рассказала о том, чего стоит ожидать в следующем сезоне «Формулы-1».
«Мы уже в этом сезоне ожидали, что «Феррари»
немного подтянется к «Мерседесу». К сожалению, этого пока не
произошло, но на следующий год последуют технические изменения в регламенте, и
«Ред Булл» подберется поближе, и «Феррари» станет сильнее.
А то, что «Ред Булл» подбирается, мы видели на предыдущем этапе в
Малайзии, да и сегодняшнее выступление Макса Ферстаппена свидетельствует, что
эта команда в хорошей форме. Мне кажется, на следующий год будет реальное
сражение между тремя производителями – «Рено», «Мерседес» и «Феррари»,-
приводит слова Косаченко Р-Спорт.
Напомним, немецкий пилот «Мерседеса»
Нико Росберг стал победителем Гран-при Японии-2016. Вторым стал 19-летний
голландский пилот Макс Ферстаппен из команды «Ред Булла». На последнем круге
Хэмилтон предпринял атаку на Ферстаппена, но голландцу удалось отстоять позицию.