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Дмитрий Булыкин: У Коста-Рики отличный вратарь. Интересно, как россияне с ним справятся

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча Россия - Коста-Рика в Краснодаре.

- Сегодня сборной России нужно проверить свои силы против команды, которая любит и умеет играть в атаке. У Коста-Рики отличный вратарь, будет интересно посмотреть, как наши нападающие с ним справятся. Коста-Рика уже наделала много шума на чемпионате мира в 2014 году, поэтому сборной России нужно быть готовой на 100 %. Подопечным Станислава Черчесова предстоит непростой матч, но они должны показать хороший футбол.

Что касается линии нападения, то, наверное, в стартовом составе выйдет Артём Дзюба. Затем можно ожидать появления Дмитрия Полоза или Кирилла Панченко. Динамовского нападающего вызвали авансом, чтобы посмотреть на него. ФНЛ и РФПЛ – это разные вещи, поэтому тренер хочет увидеть, как он будет выглядеть на таком уровне.

Сегодняшний матч закончится победой сборной России со счетом 2:1, - рассказал Булыкин.

Напомним, ворота сборной Коста-Рики защищает голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас. 

Товарищеский матч Россия - Коста-Рика начнется на новой домашней арене «Краснодара» в 16:00 по московскому времени.

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Матч

Россия - Коста-Рика

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


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