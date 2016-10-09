Стал известен состав сборной России на игру против Коста-Рики
Станислав Черчесов определился со стартовым составом сборной России на товарищеский матч с Коста-Рикой.
В стартовый протокол матча Станистав Черчесов внес следующих игроков:
Джанаев - Смольников, В.Березуцкий, Кутепов, Петров — Самедов, Зобнин, Газинский, Ерохин, Шатов — Дзюба.
Вне заявки на игру остались Панченко и Васин.
Матч
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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