Месут Озил: Мертезакер - пример для подражания, мы рады, что он с нами

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил рассказал о своем соотечественнике и одноклубнике Пере Мертезакере.

«Я давно знаю Пера, мы вместе играли за «Вердер», за сборную и теперь играем здесь. О нем я могу говорить только положительное. Он старается для всей команды, не только для себя, а для всех. Пер - пример для подражания, мы рады, что он с нами. Хочу, чтобы он набрал форму и вернулся на поле как можно скорее», - сказал Озил.

Защитник лондонского «Арсенал» Пер Мертезакер получил серьезную травму в товарищеском матче с «Лансом».