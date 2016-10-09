Месут Озил: Мертезакер - пример для подражания, мы рады, что он с нами
Полузащитник
лондонского «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил рассказал о своем соотечественнике
и одноклубнике Пере Мертезакере.
«Я давно знаю Пера, мы вместе играли за «Вердер», за сборную и теперь играем здесь. О нем я могу говорить только положительное. Он старается для всей команды, не только для себя, а для всех. Пер - пример для подражания, мы рады, что он с нами. Хочу, чтобы он набрал форму и вернулся на поле как можно скорее», - сказал Озил.
Защитник лондонского «Арсенал» Пер Мертезакер получил серьезную травму в товарищеском матче с «Лансом».
Напомним, сборная Германии
одержала победу над Чехией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018
года в Гамбурге.
Матч
Голы
Мюллер 13 (1:0). Кроос 49 (2:0). Мюллер 66 (3:0).
Состав
Германия: Нойер, Хектор (Хёведес, 68), Боатенг, Хуммельс, Хедира, Кроос (Гюндоган, 75), Киммих, Дракслер (Брандт, 80), Озил, Мюллер, Гётце
Чехия: Вацлик, Новак, Сухи, Кадержабек, Сивок, Крейчи, Павелка (Дроппа, 63), Горжава, Дочкал, Петржела (Скалак, 69), Выдра (Кадлец В., 77)
Предупреждения:
нет - Кадержабек, 19; Павелка, 53
Судья:
Овидиу Алин Хатеган (Румыния)
Место и дата
08 октября 21:45, Имтех Арена, Текстовая трансляция