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Месут Озил: Мертезакер - пример для подражания, мы рады, что он с нами

Александр Семкив
Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил рассказал о своем соотечественнике и одноклубнике Пере Мертезакере.

«Я давно знаю Пера, мы вместе играли за «Вердер», за сборную и теперь играем здесь. О нем я могу говорить только положительное. Он старается для всей команды, не только для себя, а для всех. Пер - пример для подражания, мы рады, что он с нами. Хочу, чтобы он набрал форму и вернулся на поле как можно скорее», - сказал Озил.

Защитник лондонского «Арсенал» Пер Мертезакер получил серьезную травму в товарищеском матче с «Лансом». 

Напомним, сборная Германии одержала победу над Чехией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в Гамбурге. Немцы набрали шесть очков после двух матчей и теперь в третьем туре 11 октября сыграют в Ганновере с Северной Ирландией.

Матч

Германия - Чехия - 3:0 (1:0)

Голы

Мюллер 13 (1:0). Кроос 49 (2:0). Мюллер 66 (3:0).

Состав

Германия: Нойер, Хектор (Хёведес, 68), Боатенг, Хуммельс, Хедира, Кроос (Гюндоган, 75), Киммих, Дракслер (Брандт, 80), Озил, Мюллер, Гётце

Чехия: Вацлик, Новак, Сухи, Кадержабек, Сивок, Крейчи, Павелка (Дроппа, 63), Горжава, Дочкал, Петржела (Скалак, 69), Выдра (Кадлец В., 77)

Предупреждения:

нет - Кадержабек, 19; Павелка, 53

Судья:

Овидиу Алин Хатеган (Румыния)

Место и дата

08 октября 21:45, Имтех Арена, Текстовая трансляция

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