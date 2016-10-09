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Игорь Колыванов: Россия сегодня обыграет Коста-Рику со счетом 3:1

Александр Семкив
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший главный тренер юношеской сборной России и «Уфы» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от товарищеского матча России с командой Коста-Рики.

«Хочется увидеть сегодня красивый футбол в исполнении нашей сборной. Коста-Рика – это темная лошадка, а не знакомая европейская команда. Надеюсь, сегодня мы увидим новые лица в составе сборной России.

Желаю удачи всей нашей сборной. Ребята должны понимать, что через два года — домашний чемпионат мира, и это время быстро пройдет. Сегодня тебе дал шанс Станислав Черчесов, а завтра его может и не быть. Игрокам нужно отдавать все силы в каждой игре, расти и развиваться. Мне кажется, что Россия сегодня обыграет Коста-Рику со счетом 3:1», - цитирует Колыванова «Матч ТВ».

Напомним, что товарищеский матч Россия - Коста-Рика состоится сегодня в 16:00 в Краснодаре. 

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Матч

Россия - Коста-Рика

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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