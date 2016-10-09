Питер Фьюри: Тайсона можно лишить чемпионских поясов, потом он заберет их обратно

Питер Фьюри, дядя и тренер чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри, допускает, что его подопечный может быть лишен своих регалий.

- Лично я не верю, что его проблемы с наркотиками длятся шесть месяцев. Если он что-то и сделал, то это было совсем недавно. Не думаю, что у Тайсона есть зависимость. То, что он принимает, — результат депрессии. По его мнению, после завоевания титула к нему относились совсем не так, как должны были. Комбинация всего этого ввела его в депрессию. Он просто хочет отдохнуть в полном отдалении от бокса, и его можно понять.



Мы — люди из мира бокса, и хотим видеть бои и чемпионов мира. Мы с радостью освободим пояса, а Тайсона могут назначить «чемпионом в отпуске». Когда он будет готов вернуться, он сможет вернуть их обратно. Думаю, Тайсон продолжит карьеру. Ожидаю, что он вернется к тренировкам в марте или апреле, - заявил Питер Фьюри.

Напомним, повторный бой чемпиона мира по версиям WBA и WBO Тайсона Фьюри с украинцем Владимиром Кличко был отложен на неопределенный срок из-за депрессии британца. В то же время, его недавняя допинг-проба дала положительный результат на кокаин.

Ранее сообщалось, что Фьюри начал проходить курс лечение у психолога.

В ноябре прошлого года в Дюссельдорфе Тайсон победил Кличко единогласным решением судей.



