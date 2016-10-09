Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Формула-1  Гран-при Японии. Гонка
Хоккей  ЦСКА0 : 0Авангард
Футбол  Албания- : -Испания
Футбол  Россия2 : 3Коста-Рика
Футбол  Уэльс- : -Грузия
Футбол  Исландия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Жамнов: Поговорю с игроками и тренерами «Спартака». После чего приму решение

Андрей Ефимов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможной отставке главного тренера красно-белых Германа Титова.

- В понедельник я буду разговаривать с игроками и тренерским штабом «Спартака». После чего принимать решение. Я долго отсутствовал, был со сборной России на Кубке мира, да и команда находилась на выездной серии на Дальнем Востоке. А принимать какие-то решения на быструю руку или по телефону – это неправильно. Поэтому мне нужно встретиться с командой и поговорить. Понять, что происходит. – цитирует Жамнова «Чемпионат».

 Напомним, что ранее появилась информация, что главный тренер ХК «Спартак» Герман Титов может быть отправлен в отставку уже на следующей неделе.

 Серия поражений красно-белых в чемпионате КХЛ достигла четырех матчей. В последних 10 матчах подопечные Титова смогли выиграть лишь две встречи.

 На данный момент после 17 игр первенства в активе хоккеистов «Спартака» 22 очка и 11 место в турнирной таблице Западной конференции.

 Следующий матч красно-белые проведут 11 октября. На домашней арене москвичи примут омский «Авангард».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Титова в «Спартаке» сменит Назаров?Титова в «Спартаке» сменит Назаров?«Советский спорт» предлагает пять вариантов на должность главного тренера «Спартака», которая, возможно, уже на днях окажется вакантной.Стив Дауни может стать игроком КХЛ29-летний канадский Форвард Стив Дауни планирует продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге.Вячеслав Буцаев: В азиатско-дальневосточном турне счастье было не на стороне «Сочи»Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Вячеслав Буцаев после поражения от «Амура» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на невезение.Плёвое дело вратаря ТэйлораПлёвое дело вратаря ТэйлораОсновной голкипер «Медвешчака» после поражения 2:5 от ЦСКА дисквалифицирован на три матча. За что – никто так и объяснил.Мисхат Фахрутдинов: Сыграли не выдающийся матч в оборонеГлавный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов после победы над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил подопечных за терпение, но посетовал на ошибки в защите.Александр Андриевский: Большое спасибо хоккеистам за домашнюю сериюГлавный тренер «Адмирала» Александр Андриевский после победы над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил подопечных за результаты, показанные во всей домашней серии.Сергей Бердников: Анисин должен быть лидером «Кузни», но пока не набрал формуГлавный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников считает, что нападающий команды Михаил Анисин должен быть лидером клуба, но хоккеист пока не набрал форму.Козырной туз Знарка. В СКА вырос вратарь для сборной РоссииКозырной туз Знарка. В СКА вырос вратарь для сборной РоссииКак голкипер Игорь Шестеркин в 20 лет стал лучшим в СКА и сейчас претендует на звание основного вратаря сборной России.Герман Титов: «Спартак» не справился со спецбригадой большинства «Адмирала»Главный тренер «Спартака» Герман Титов после поражения от «Адмирала» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на слабую игру подопечных в меньшинстве.Яри Курри: Надеюсь на возвращение травмированных игроков «Йокерита», чтобы заново строить командуГенеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:6).«Самое легкое – подраться». СКА стал лидером КХЛ, а Шестеркин поставил рекорд«Самое легкое – подраться». СКА стал лидером КХЛ, а Шестеркин поставил рекордЗнарок теперь лидер лиги, Ялонен не может объяснить провал «Йокерита», а Тихонов радуется первой шайбе за сезон.КХЛ. «Динамо» (Минск) обыграло московское «Динамо», СКА разгромил «Йокерит» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.«Медвешчак» дома разгромил «Северсталь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Северсталью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:3 в пользу хорватского клуба.Сакари Салминен: Матч против СКА был похож на противостояние отцов и детейНападающий «Йокерита» Сакари Салминен поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:6).Сергей Плотников: Последние матчи СКА показали, что мы стали понимать, что от нас хочет ЗнарокНападающий СКА Сергей Плотников в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (6:0).Шестеркин установил рекорд продолжительности сухой серии среди вратарей СКА в КХЛВратарь СКА Игорь Шестеркин сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» и установил рекорд продолжительности сухой серии среди вратарей СКА.Юкка Ялонен: Перед матчем против СКА было хорошее настроение, после - отвратительноеГлавный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.Виктор Тихонов: Даже не был уверен, что гол забил я. Думал, что это сделал РукавишниковНападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (6:0).Олег Знарок: Шестеркин установил рекорд СКА? Я за рекордами не слежуГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:0).Евгений Дадонов: И без полетов в Северную Америку в сезоне бывают тяжелые дни. Не стоит обращать на это вниманияНападающий СКА Евгений Дадонов поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Герман Титов
Герман Титоввсе новости
Алексей Жамнов
Алексей Жамноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение