Алексей Жамнов: Поговорю с игроками и тренерами «Спартака». После чего приму решение

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможной отставке главного тренера красно-белых Германа Титова.

- В понедельник я буду разговаривать с игроками и тренерским штабом «Спартака». После чего принимать решение. Я долго отсутствовал, был со сборной России на Кубке мира, да и команда находилась на выездной серии на Дальнем Востоке. А принимать какие-то решения на быструю руку или по телефону – это неправильно. Поэтому мне нужно встретиться с командой и поговорить. Понять, что происходит. – цитирует Жамнова «Чемпионат».

Напомним, что ранее появилась информация, что главный тренер ХК «Спартак» Герман Титов может быть отправлен в отставку уже на следующей неделе.

Серия поражений красно-белых в чемпионате КХЛ достигла четырех матчей. В последних 10 матчах подопечные Титова смогли выиграть лишь две встречи.

На данный момент после 17 игр первенства в активе хоккеистов «Спартака» 22 очка и 11 место в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч красно-белые проведут 11 октября. На домашней арене москвичи примут омский «Авангард».