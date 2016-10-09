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Николай Левников: Судейство должно стать квалифицированнее, а самое главное прозрачнее

Андрей Ефимов
Источник:  ТАССКомментарии

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал назначение исполняющим обязанности главы судейского департамента Алексея Николаева.

- Это решение руководителя, дай бог ему удачи! Если он берется за это дело серьезно, тогда необходимо, чтобы приставка и.о. ушла быстрее. Потому что с ней в судейском деле очень сложно. Эта должность предполагает серьезную ответственность

У меня есть очень много предложений по реформам в судействе, которые я озвучил на исполкоме РФС. Сегодня руководство организации знает о предложениях судейского комитета, что необходимо сделать, чтобы судейство было квалифицированнее, а самое главное прозрачнее. Чтобы болельщики, тренеры, игроки, арбитры понимали, какие решения принимает судейская организация, - цитирует Левникова ТАСС.

Напомним, 6 октября Валентин Иванов подал заявление об уходе с должности главы департамента судейства и инспектирования, которое было удовлетворено руководством организации. Иванов занимал этот пост с декабря 2013 года.

В тот же день министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко назначил Алексея Николаева исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС.

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