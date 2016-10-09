Геннадий Орлов: При Слуцком сборная России достигла самого дна, играть хуже просто невозможно

Телекомментатор Геннадий Орлов надеется на прогресс сборной России под руководством Станислава Черчесова.

- Станислав Саламович собирает новую команду, и такие матчи — отличная возможность посмотреть на ближайших кандидатов, поработать над взаимодействиями и в целом увидеть вектор развития команды.

Приход Черчесова поистине вдохновил ребят, и пока его нельзя упрекнуть в чем-либо: все вызванные игроки, принятые меры не вызывают нареканий и споров. Хуже, чем при Леониде Слуцком, играть уже невозможно, при нем мы достигли самого что ни на есть дна. Теперь все новое будет выглядеть лучше, пусть немного, но лучше, - рассказал Орлов в интервью RT.

Напомним, Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера сборной России после поражения от команды Уэльса (0:3) на Евро-2016.

Сегодня россияне проведут уже третий матч под руководством Станислава Черчесова. В Краснодаре сборная России сыграет с командой Коста-Рики.