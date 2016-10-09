Геннадий Орлов: При Слуцком сборная России достигла самого дна, играть хуже просто невозможно
Телекомментатор Геннадий Орлов надеется на прогресс сборной России под руководством Станислава Черчесова.
- Станислав Саламович собирает новую команду, и такие матчи — отличная возможность посмотреть на ближайших кандидатов, поработать над взаимодействиями и в целом увидеть вектор развития команды.
Приход Черчесова поистине вдохновил ребят, и пока его нельзя упрекнуть в чем-либо: все вызванные игроки, принятые меры не вызывают нареканий и споров. Хуже, чем при Леониде Слуцком, играть уже невозможно, при нем мы достигли самого что ни на есть дна. Теперь все новое будет выглядеть лучше, пусть немного, но лучше, - рассказал Орлов в интервью RT.
Напомним, Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера сборной России после поражения от команды Уэльса (0:3) на Евро-2016.
Сегодня россияне проведут уже третий матч под руководством Станислава Черчесова. В Краснодаре сборная России сыграет с командой Коста-Рики.
Матч
Россия - Коста-Рика - 2:3 (1:3)2-й тайм
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов, Ерохин, Зобнин, Шатов, Дзюба
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита, Гонсалес, Кальво, Акоста, Венегас, Борхес, Азофейфа, Уренья, Руис Б.
Предупреждения:
нет - Венегас, 45
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция