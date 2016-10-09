На матче сборных России и Коста-Рики будет аншлаг
За час до начала матча сборных России и Коста-Рики в кассах стадиона «Краснодар» не осталось билетов. Кроме того, билеты закончились даже у перекупщиков.
Таким образом, все места на арену проданы.
Вместимость стадиона составляет 34.200 зрителей.
Матч Россия - Коста-Рика начнётся в 16:00 мск
Таким образом, все места на арену проданы.
Вместимость стадиона составляет 34.200 зрителей.
Матч Россия - Коста-Рика начнётся в 16:00 мск
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