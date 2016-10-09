ENCE стала чемпионом по CS:GO на IeSF World Championship 2016

Команда ENCE одержала победу на чемпионате мира International e-Sports Federation в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.



В финальном матче ENCE выиграла у китайского коллектива TyLoo со счетом 2:1. Чемпионы заработали 10 000 долларов, проигравшие 6 000 долларов. Третье место заняла команда из Южной Кореи - MVP project, которой досталось 4 000 долларов. Российский коллектив 5FRAGS расположился на 5-8 строчке.



IeSF World Championship 2016 проходил с 6 по 9 октября в Джакарте, Индонезия.



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