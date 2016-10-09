Лукьянюк стал вице-чемпионом Европы по ралли, одержав победу на последнем этапе сезона
Российский гонщик Алексей Лукьянюк одержал победу на заключительном этапе чемпионата Европы по Ралли и стал вице-чемпионом соревнования .
К финишу Ралли Кипра россиянин пришел с преимуществом в две минуты.
«Ралли
выдалось для нас непростым, но мы справились. По ходу сезона нам не везло, однако сейчас я
счастлив. Нам удалось продемонстрировать отменную скорость в самых разных
условиях и на разных типах покрытия. Разумеется, нужно подумать о будущем, но
прямо сейчас я не могу себя в чем-то обвинить», - приводит слова Лукьянюка Motorsport.
Чемпионом
Европы по ралли стал поляк Каетан
Каетанович, а третье место у Ральфа
Симарциса.
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