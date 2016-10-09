Лукьянюк стал вице-чемпионом Европы по ралли, одержав победу на последнем этапе сезона

Российский гонщик Алексей Лукьянюк одержал победу на заключительном этапе чемпионата Европы по Ралли и стал вице-чемпионом соревнования .

К финишу Ралли Кипра россиянин пришел с преимуществом в две минуты.

«Ралли выдалось для нас непростым, но мы справились. По ходу сезона нам не везло, однако сейчас я счастлив. Нам удалось продемонстрировать отменную скорость в самых разных условиях и на разных типах покрытия. Разумеется, нужно подумать о будущем, но прямо сейчас я не могу себя в чем-то обвинить», - приводит слова Лукьянюка Motorsport.

Чемпионом Европы по ралли стал поляк Каетан Каетанович, а третье место у Ральфа Симарциса.