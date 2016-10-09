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Сборную Коста-Рики в Краснодаре поддерживает 40 болельщиков

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В Краснодар на матч сборных России и Коста-Рики прибыло 40 костариканских болельщиков.

Матч Россия – Коста-Рика проходит в эти минуты.

Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию этой встречи.

Матч

Россия - Коста-Рика - 2:3 (1:3)

2-й тайм

Голы

Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3).

Состав

Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов, Ерохин, Зобнин, Шатов, Дзюба

Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита, Гонсалес, Кальво, Акоста, Венегас, Борхес, Азофейфа, Уренья, Руис Б.

Предупреждения:

нет - Венегас, 45

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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