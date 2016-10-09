Сборную Коста-Рики в Краснодаре поддерживает 40 болельщиков
В Краснодар на матч сборных России и Коста-Рики прибыло 40 костариканских болельщиков.
Матч Россия – Коста-Рика проходит в эти минуты.
Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Россия - Коста-Рика - 2:3 (1:3)2-й тайм
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов, Ерохин, Зобнин, Шатов, Дзюба
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита, Гонсалес, Кальво, Акоста, Венегас, Борхес, Азофейфа, Уренья, Руис Б.
Предупреждения:
нет - Венегас, 45
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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