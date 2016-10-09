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Массовая драка произошла в Женской хоккейной лиге (видео)

Андрей Ефимов
Источник:  ХК «Сокол» (Красноярск)Комментарии

В матче Женской хоккейной лиги между командами СКСО и «Бирюса» произошла массовая драка.

За считанные секунды до окончания третьего периода встречи СКСО – «Бирюса» при счете 8:1 в пользу между хоккеистами обеих команд вспыхнула массовая драка.

В результате судьи матча выписали по четыре минуты за грубость сразу десятерым хоккеисткам. В сумме за матч команды заработали на двоих 62 штрафных минуты.


Напомним, матч прошел 4 октября и завершился убедительной победой хоккеисток «Бирюсы» 8:1.

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