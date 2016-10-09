Чен одержал победу на «Финляндия Трофи», Ковтун – третий, Коляда – четвертый

На турнире по фигурному катанию «Финляндия Трофи» завершились соревнования у мужчин в одиночном катании. Американец Нэйтан Чен одержал победу, а россиянин Максим Ковтун стал третьим.

Напомним, что после короткой программы Ковтун занимал первое место. В итоге он стал третьим с результатом 229,57 баллов. Чен одержал победу, заработав 256,44 баллов. Вторым стал Патрик Чан из Канады (248,73). Еще один российский спортсмен Михаил Коляда стал четвертым, а его соотечественник Александр Петров – шестым.

«Финляндия Трофи». Эспоо (Финляндия)

Мужчины. Одиночное катание

Произвольная программа

1. Нэйтан Чен (США) 168,94 баллов

2. Патрик Чан (Канада) 164,14

3. Александр Петров (Россия) 142,09

4. Максим Ковтун (Россия) 141,31

5. Михаил Коляда (Россия) 139,35

Итоговое положение

1. Нэйтан Чен (США) 256,44

2. Патрик Чан (Канада) 248,73

3. Максим Ковтун (Россия) 229,57

4. Михаил Коляда (Россия) 219,55

5. Йорик Хендрикс (Бельгия) 218,32

6. Александр Петров (Россия) 211,80