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Павел «Pavel» Бельтюков примет участие в чемпионате мира по Hearthstone

Дмитрий Галкин
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Игрок команды ANOX Павел «Pavel» Бельтюков смог пробиться на чемпионат мира по Hearthstone.

В финальном матче европейских отборочных Павел обыграл румынского игрока Диму «Rdu» Раду со счетом 4:1, тем самым заработав квоту на чемпионате мира.

Hearthstone World Championship пройдет с 26 октября по 5 ноября в рамках конференции BlizzCon в США. Призовой фонд турнира составит 1 миллион долларов. 

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