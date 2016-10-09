Павел «Pavel» Бельтюков примет участие в чемпионате мира по Hearthstone
Игрок команды ANOX Павел «Pavel» Бельтюков смог пробиться на чемпионат мира по Hearthstone.
В финальном матче европейских отборочных Павел обыграл румынского игрока Диму «Rdu» Раду со счетом 4:1, тем самым заработав квоту на чемпионате мира.
Hearthstone World Championship пройдет с 26 октября по 5 ноября в рамках конференции BlizzCon в США. Призовой фонд турнира составит 1 миллион долларов.
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