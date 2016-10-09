Виталий Мутко: Стадион «Краснодра» - один из лучших не только в России, но и в Европе

Министр спорта Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями после посещения нового стадиона «Краснодара».

Я очень восхищен и воодушевлен этим стадионом. Это одна из лучших арен не только в России, но и в Европе, по удобствам, по комфорту, возможности и компактности. На стадионе много новинок и современных технологий не только в спортивной составляющей, но и для удобства зрителей. В высокие потолки вмонтированы каналы, которые будут подавать теплый воздух, когда температура будет близка к нулю. Здесь можно будет играть и в декабре месяце», - сказал Мутко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, строительство арены началось в 2013 году, ее вместимость составляет 33 тысячи зрителей.

Открытие стадиона прошло сегодня, 9 октября товарищеским матчем Россия – Коста-Рика.

Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию этой встречи.