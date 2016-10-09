Виталий Мутко: Стадион «Краснодра» - один из лучших не только в России, но и в Европе
Министр спорта
Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями
после посещения нового стадиона «Краснодара».
Я очень восхищен и воодушевлен этим стадионом. Это одна из
лучших арен не только в России, но и в Европе, по удобствам, по комфорту,
возможности и компактности. На стадионе много новинок и современных технологий
не только в спортивной составляющей, но и для удобства зрителей. В высокие
потолки вмонтированы каналы, которые будут подавать теплый воздух, когда
температура будет близка к нулю. Здесь можно будет играть и в декабре месяце»,
- сказал Мутко в эфире «Матч ТВ».
Напомним,
строительство арены началось в 2013 году, ее вместимость составляет 33 тысячи
зрителей.
Открытие стадиона прошло сегодня, 9 октября товарищеским матчем Россия – Коста-Рика.
Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Россия - Коста-Рика - 2:3 (1:3)2-й тайм
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов, Ерохин, Зобнин, Шатов, Дзюба
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита, Гонсалес, Кальво, Акоста, Венегас, Борхес, Азофейфа, Уренья, Руис Б.
Предупреждения:
нет - Венегас, 45
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция