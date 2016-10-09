Камил Гаджиев: Российские турниры ММА пока не готовы допинг-контролю
Президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о готовности российских турниров ММА к введению допинг-контроля.
- Пока российские турниры ММА объективно не готовы к этому. Мы - не UFC
и не проводим по 50 событий в год, чтобы устраивать шоу. Но мы не
пропагандируем допинг, и бойцы - не дураки, они понимают, что спортсмены под
допингом стареют раньше и уходят из спорта. В любом случае через год-два нужно
вводить допинг-контроль, - цитирует Гаджиева ТАСС.
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