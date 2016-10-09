Камил Гаджиев: Российские турниры ММА пока не готовы допинг-контролю

Президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о готовности российских турниров ММА к введению допинг-контроля.

- Пока российские турниры ММА объективно не готовы к этому. Мы - не UFC и не проводим по 50 событий в год, чтобы устраивать шоу. Но мы не пропагандируем допинг, и бойцы - не дураки, они понимают, что спортсмены под допингом стареют раньше и уходят из спорта. В любом случае через год-два нужно вводить допинг-контроль, - цитирует Гаджиева ТАСС.



Напомним, что ранее стало известно, что лига ACB с 2017 года намеревается вести процедуру допинг-контроля.