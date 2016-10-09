Арда Туран: «Барселона» отказалась продавать меня в Китай за 50 миллионов евро

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран заявил, что у него было предложение из Китая. Он также отметил, что его нынешний клуб отказался от трансфера.

«В прошлом сезоне китайский клуб предлагал за меня 50 миллионов евро, но «Барселона» отвергла это предложение. «Барселона» подписала меня не на полгода. Я являюсь частью их долгосрочного проекта», - цитирует Турана ESPN.

В нынешнем сезоне 29-летний Арда Туран провел десять матчей за «Барселону» и забил пять мячей при четырех голевых передачах.