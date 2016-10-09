Тото Вольф: Борьба не окончена. Хэмилтон еще покажет себя

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф поделился своим мнением о борьбе за чемпионство между пилотами команды Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом. Он верит, что борьба еще не закончена.

«Борьба не окончена, так как до конца сезона остается четыре гонки. Льюис еще соберется и покажет себя. Он уже демонстрировал свою силу: помните, как после семи подряд побед Нико Льюис выдал свою?

Хэмилтон является очень сильным гонщиком. Порой ему нужен враг, чтобы показать себя лучшего. Именно так он устроен. Льюис демонстрирует свои лучшие качества, находясь под огромным давлением, и когда у него есть цель», - цитирует Вольфа Autosport.

Напомним, что сегодня Росберг выиграл Гран-при Японии, а Хэмилтон занял третье место. Отрыв Нико Росберга от Льюиса Хэмилтона в общем зачете чемпионата мира увеличился до 33 очков. «Мерседес» в свою очередь уже сегодня гарантировал себе победу в Кубке конструкторов -2016.

Гран-При Японии

1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776

4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269

5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763

10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323

11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254

12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг

15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг

19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг

21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг

22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг