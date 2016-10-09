Женская сборная России проиграла Франции на турнире «Золотая лига»
Женская сборная России по гандболу потерпела поражение от Франции со счетом 22:23 на турнире «Золотая лига» в Дании.
Напомним, в четверг в матче первого тура команда Евгения Трефилова проиграла Дании (22:32), а субботу уступила Норвегии (23:28).
Отметим, это первый турнир, который женская сборная России проводит в статусе олимпийских чемпионов.
Дания
«Золотая лига»
3-й тур
Франция — Россия — 23:22 (10:10).
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