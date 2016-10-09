Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Формула-1  Гран-при Японии. Гонка
Хоккей  ЦСКА0 : 0Авангард
Футбол  Албания- : -Испания
Футбол  Россия2 : 3Коста-Рика
Футбол  Уэльс- : -Грузия
Футбол  Исландия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Еременко провалил тест на допинг после матча Лиги чемпионов

Максим Кравченко
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко был уличен в применении запрещенного препарата. Это случилось после матча Лиги чемпионов.

Как сообщает сайт финский сайт MTV, Еременко сдал положительный тест на допинг после одного из матчей ЛЧ. Армейцы успели провести два матча в текущем сезоне -  с «Байером» (2:2) и с «Тоттенхэмом» (0:1). Пока не сообщается, о какой игре идет речь.  Футболист, клуб и УЕФА пока не дают официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, что ранее финский хавбек был отстранен УЕФА от участия в футбольных матчах на 30 дней. Причины названы не были. Он не принял участия в последних матчах сборной Финляндии в квалификации ЧМ-2018 в связи с этим решением. В четверг сборная Финляндии без Еременко уступила сборной Исландии со счетом 2:3.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Стадион «Краснодра» - один из лучших не только в России, но и в ЕвропеМинистр спорта Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями после посещения нового стадиона «Краснодара».Футболисты «Терека» провели тренировку с упором на силовую работуФутболисты грозненского «Терека» провели тренировку с упором на силовую работу, в рамках подготовки к матчу следующего тура.Виталий Мутко: Было бы неплохо провести на стадионе «Краснодара» один из финалов еврокубковМинистр спорта Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко о возможности проведения на новом стадионе «Краснодара» финала еврокубка.«Томь» планирует погасить долги по зарплатам к ноябрюРуководство «Томи» надеется в течение месяца рассчитаться с игроками, которые уже долгое время не получают зарплаты в оговоренный срок.Магомед Оздоев: Грасия - сильный тренер, просто дайте ему времяПолузащитник «Рубина» Магомед Оздоев рассказал о своей работе под руководством испанского тренера Хавьера Грасии.День в истории. Витиньо – 239 октября свой 23-й день рождения отмечает бразильский футболист Виктор Винисиус Коэльо дос Сантос, более известный, как Витиньо.«Ростов» собрался после отдыхаСегодня в обед футболисты «Ростова» собрались на своей базе. Случилось это после пятидневного отдыха.Станислав Крицюк: Не прощу себе, если не попробую играть в топ-лигахГолкипер сборной России и «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал о своих целях. Он отметил, что хочет играть в ведущих чемпионатах Европы.ЦСКА просматривает армянского полузащитника, которого на родине сравнивают с МхитаряномНа просмотре в московском ЦСКА находится армянский полузащитник. Это 17-летний Ваган Бичахян, выступающий за «Ширак».Кто подставил Романа Еременко?Кто подставил Романа Еременко?Какие медикаменты могли оставить след в организме полузащитника ЦСКА.Леонид Слуцкий: У ЦСКА есть кем заменить ЕременкоГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о временном отстранении полузащитника Романа Еременко.Денис Давыдов: Не скажу, что много «вожусь». Просто не хватает игрового тонусаПолузащитник «Спартака» Денис Давыдов сказал, что получает большое удовольствие от тренировок под руководством главного тренера команды Массимо Карреры.Денис Давыдов: Каррера – не только мотиватор, но и отличный тренерПолузащитник «Спартака» Денис Давыдов рассказал о работе с главным тренером команды Массимо Каррерой. Он отметил, что считает итальянского специалиста отличным тренером.Леонид Слуцкий: Не вижу в ЦСКА никаких особых проблемГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о возможных проблемах команды. Он считает, что кадровые потери не повлияют серьезным образом на боеспособность московских армейцев.Он же памятник! Евгений Дзичковский – о новой арене в КраснодареОн же памятник! Евгений Дзичковский – о новой арене в КраснодареВпечатления спецкора «Советского спорта» от посещения нового стадиона ФК «Краснодар».Новый стадион «Краснодара»: 15 шагов с Сергеем Галицким (Фоторепортаж)Новый стадион «Краснодара»: 15 шагов с Сергеем Галицким (Фоторепортаж)Президент «Краснодара» провел первую официальную экскурсию для представителей СМИ, на которой присутствовал и наш фотограф.ЦСКА обыграл «Анжи» в товарищеском матче благодаря дублю ИоноваТоварищеский матч между ЦСКА и «Анжи» завершился победой московских армейцев. Итоговый счет матча – 2:0.Сергей Галицкий: Стадион – для детей и внуков, вложения не окупятся никогдаСергей Галицкий: Стадион – для детей и внуков, вложения не окупятся никогдаВладелец «Краснодара» рассказал журналистам обо всем, что их интересовало в связи с открытием великолепной арены.Виталий Мутко: Отстранение Еременко – закрытая тема. УЕФА не проинформировал ни РФС, ни клубМинистра спорта России и президент РФС Виталий Мутко не располагает данными о причинах 30-дневного отстранения от футбола полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.Сергей Галицкий: На новом стадионе будем продавать семечки без кожурыВладелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что на новом стадионе клуба можно будет купить семечки.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Роман Ерёменко
Роман Ерёменковсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение