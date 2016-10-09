Еременко провалил тест на допинг после матча Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко был уличен в применении запрещенного препарата. Это случилось после матча Лиги чемпионов.

Как сообщает сайт финский сайт MTV, Еременко сдал положительный тест на допинг после одного из матчей ЛЧ. Армейцы успели провести два матча в текущем сезоне - с «Байером» (2:2) и с «Тоттенхэмом» (0:1). Пока не сообщается, о какой игре идет речь. Футболист, клуб и УЕФА пока не дают официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, что ранее финский хавбек был отстранен УЕФА от участия в футбольных матчах на 30 дней. Причины названы не были. Он не принял участия в последних матчах сборной Финляндии в квалификации ЧМ-2018 в связи с этим решением. В четверг сборная Финляндии без Еременко уступила сборной Исландии со счетом 2:3.