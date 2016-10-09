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В Италии впервые в истории футболист получил зеленую карточку (видео)

Александр Семкив
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В матче итальянской Серии Б полузащитник впервые в истории получил зеленую карточку за соблюдение правил честной игры.

На 59-й минуте встречи полузащитник «Виченцы» Кристиан Галано сообщил арбитру, что углового не было, так как никто из соперников не коснулся мяча. В итоге судья назначил удар от ворот, а футболист «Виченцы» получил зеленую карточку.

Формально зеленая карточка не показывается на поле, но отмечается в протоколе матча. Руководство серии В заявило, что игрок, который получит наибольшее количество подобных карточек, получит специальную награду в конце сезона. В данный момент эта система тестируется только во втором дивизионе итальянского чемпионата.
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