Макс Ферстаппен: Это была одна из лучших гонок в моей карьере

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после гонки на Гран-при Японии. Напомним, что он занял второе место.

«На протяжении заключительного отрезка гонки было много трафика. Тем не менее нам удалось сохранить шины. Всегда приятно сражаться на равных с «Мерседесом». Я благодарен команде за это второе место.

В конце Льюис прессинговал меня, и у нас случилась небольшая стычка. Я рад финишировать на втором месте. Я занимался своей гонкой. Машина вела себя довольно хорошо. Я пытался удержаться за Нико (Росбергом), ведь стратегия позволяла делать это.

Льюис (Хэмилтон) борется за чемпионский титул, поэтому я старался не делать глупостей. Но думаю, что наше сражение прошло нормально. Думаю, это одна из моих лучших гонок», - цитирует Ферстаппена Autosport.

Напомним, что выиграл гонку пилот «Мерседеса» Нико Росберг. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» занял 13-е место.

Гран-При Японии

1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776

4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269

5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763

10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323

11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254

12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг

15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг

19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг

21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг

22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг