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Макс Ферстаппен: Это была одна из лучших гонок в моей карьере

Максим Кравченко
Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после гонки на Гран-при Японии. Напомним, что он занял второе место.

«На протяжении заключительного отрезка гонки было много трафика. Тем не менее нам удалось сохранить шины. Всегда приятно сражаться на равных с «Мерседесом». Я благодарен команде за это второе место.

В конце Льюис прессинговал меня, и у нас случилась небольшая стычка. Я рад финишировать на втором месте. Я занимался своей гонкой. Машина вела себя довольно хорошо. Я пытался удержаться за Нико (Росбергом), ведь стратегия позволяла делать это.

Льюис (Хэмилтон) борется за чемпионский титул, поэтому я старался не делать глупостей. Но думаю, что наше сражение прошло нормально. Думаю, это одна из моих лучших гонок», - цитирует Ферстаппена Autosport.

Напомним, что выиграл гонку пилот «Мерседеса» Нико Росберг. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» занял 13-е место.

Гран-При Японии 

1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776
4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269
5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763
10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323
11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254
12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг
19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг
21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг
22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг

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