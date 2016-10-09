Макс Ферстаппен: Это была одна из лучших гонок в моей карьере
Пилот команды «Ред Булл» Макс
Ферстаппен поделился впечатлениями после гонки на Гран-при Японии. Напомним,
что он занял второе место.
«На протяжении заключительного
отрезка гонки было много трафика. Тем не менее нам удалось сохранить шины.
Всегда приятно сражаться на равных с «Мерседесом». Я благодарен команде за это
второе место.
В конце
Льюис прессинговал меня, и у нас случилась небольшая стычка. Я рад финишировать
на втором месте. Я занимался своей гонкой. Машина вела себя довольно хорошо. Я
пытался удержаться за Нико (Росбергом), ведь стратегия позволяла делать это.
Льюис (Хэмилтон) борется за
чемпионский титул, поэтому я старался не делать глупостей. Но думаю, что наше
сражение прошло нормально. Думаю, это одна из моих лучших гонок», - цитирует
Ферстаппена Autosport.
Напомним, что выиграл гонку
пилот «Мерседеса» Нико Росберг. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» занял
13-е место.
Гран-При Японии
1. Нико
Росберг («Мерседес») — 53 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776
4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269
5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763
10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323
11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254
12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг
19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг
21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг
22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг