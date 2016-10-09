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Николай Левников: Не вижу ничего страшно в введении зеленых карточек

Александр Семкив
Источник:  ТАССКомментарии

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал нововведение итальянской Серии Б, касающееся зеленых карточек, которые футболисты получают за соблюдение правил честной игры.

«Если это сделано ради поощрения, то и без карточки можно сказать добрые слова игроку во время матча и поблагодарить его за честную игру. Ничего страшного я в этом нововведении не вижу, но и позитивного тоже. Это не значит, что зеленая карточка даст право в следующем эпизоде не показать игроку желтую, если он грубо нарушит правила», - цитирует Левникова ТАСС.


Напомним, в матче итальянской Серии Б полузащитник впервые в истории получил зеленую карточку за соблюдение правил честной игры.


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