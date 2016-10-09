Николай Левников: Не вижу ничего страшно в введении зеленых карточек
Председатель
судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал нововведение
итальянской Серии Б, касающееся зеленых карточек, которые футболисты получают за соблюдение правил честной игры.
«Если это сделано ради поощрения, то и без карточки можно сказать добрые слова игроку во время матча и поблагодарить его за честную игру. Ничего страшного я в этом нововведении не вижу, но и позитивного тоже. Это не значит, что зеленая карточка даст право в следующем эпизоде не показать игроку желтую, если он грубо нарушит правила», - цитирует Левникова ТАСС.
Напомним, в матче итальянской Серии Б полузащитник впервые в истории получил зеленую карточку за соблюдение правил честной игры.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически