Маррэй стал победителем China Open, обыграв в финале Димитрова
В Китае завершился турнир АТР Cnina Open. Его победителем стал британский теннисист Энди Маррэй.
В финале Энди переиграл в двух сетах болгарского теннисиста Григора Димитрова. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (2).
Отметим, что Маррэй стал 16-м теннисистом в истории, который выиграл 40-й титул в карьере. В нынешнем сезоне это его пятая победа на турнирах.
АТР
Cnina Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 2 916 550
Финал
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Димитров Г. (Болгария) - 6:4, 7:6
Место и дата
09 октября 14:30, , Онлайн-трансляция
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