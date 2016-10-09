Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Формула-1  Гран-при Японии. Гонка
Хоккей  ЦСКА1 : 2 ОТАвангард
Футбол  Албания- : -Испания
Футбол  Россия3 : 4Коста-Рика
Футбол  Уэльс1 : 0Грузия
Футбол  Исландия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маррэй стал победителем China Open, обыграв в финале Димитрова

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В Китае завершился турнир АТР Cnina Open. Его победителем стал британский теннисист Энди Маррэй.

В финале Энди переиграл в двух сетах болгарского теннисиста Григора Димитрова. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (2).

Отметим, что Маррэй стал 16-м теннисистом в истории, который выиграл 40-й титул в карьере.  В нынешнем сезоне это его пятая победа на турнирах.

АТР

Cnina Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 2 916 550

Финал

Матч

Маррэй Э. (Великобритания) - Димитров Г. (Болгария) - 6:4, 7:6

Место и дата

09 октября 14:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Димитров без игры вышел в финал турнира в Пекине, где сразится с МаррэемБолгарский теннисист Григор Димитров стал вторым финалистом турнира ATP, который проходит в Пекине.Маррэй победил Феррера и вышел в финал в ПекинеМаррэй победил Феррера и вышел в финал в ПекинеВторая ракетка мира Энди Маррэй одержал победу над испанцем Давидом Феррером в полуфинале турнира ATP China Open в Пекине.Южный вышел в финал квалификации турнира в ШанхаеРоссиянин Михаил Южный вышел в финал квалификации турнира серии «Мастерс» в Шанхае.Хачанов проиграл Звереву в квалификации турнира в ШанхаеРоссиянин Карен Хачанов не смог пробиться в основную сетку турнира серии «Мастерс» в Шанхае.Димитров обыграл Надаля на турнире в ПекинеБолгарский теннисист Григор Димитров пробился в полуфинал турнира ATP в Пекине.«Надеемся, Кузнецова приедет». Скоро стартует Кубок Кремля«Надеемся, Кузнецова приедет». Скоро стартует Кубок КремляОрганизаторы «Кубка Кремля», который стартует в Москве в конце следующей недели, поделились ожиданиями от турнира.Экс-бойфренд Шараповой Димитров считает, что она заслужила дисквалификациюБывший бойфренд Марии Шараповой болгарский теннисист Григор Димитров считает, что спортсменка понесла заслуженное наказание за употребление мельдония.Кузнецов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Пекине, уступив МаррэюРоссиянин Андрей Кузнецов уступил представителю Великобритании Энди Маррею в 1/8 финала турнира в Пекине.Шамиль Тарпищев: Хачанов - это ближайшее будущее теннисной РоссииПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карена Хачанова на турнире ATP в Китае.Хачанов поднялся на 55-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.Хачанов впервые в карьере выиграл турнир ATP20-летний российский теннисист Карен Хачанов завоевал свой первый титул АТР в карьере, победив в китайском Чэнду.Кравчук пробился в основную сетку турнира в ПекинеРоссийский теннисист Константин Кравчук пробился в основную сетку турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.Донской проиграл в финале квалификации турнира в ПекинеРоссийский теннисист Евгений Донской не смог пробиться в основную сетку турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATPРоссийский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Чэнду (Китай), призовой фонд которого превышает 840 тысяч долларов.Джокович пропустит турнир в Пекине из-за травмыПервая ракетка мира Новак Джокович не сыграет на турнире China Open.Андрей Кузнецов сохранил 46-ю строчку рейтинга ATPНа официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.Александр Зверев: На SpbOpen собирают сильный состав, поэтому всем здесь нравитсяНемецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о победе на турнире St. Petersburg Open, в финале которого он обыграл Стэна Вавринку.Стэн Вавринка: Мне понравилась атмосфера SpbOpenТретья ракетка мира Станислас Вавринка поделился мнением о финальном матче St. Petersburg Open, в котором он проиграл Александру Звереву.Вавринка в трех сетах проиграл Звереву финал SpbOpen-2016Немецкий теннисист Александр Зверев в финальном матче 21-го розыгрыша St. Petersburg Open одержал победу над швейцарцем Станисласом Вавринкой со счетом 6:2, 3:6, 7:5.Евгений Кафельников: На голом энтузиазме суперзвезд на SpbOpen не привлечьДиректор SpbOpen по взаимодействию с игроками Евгений Кафельников поделился мнением о турнире.
Григор Димитров
Григор Димитроввсе новости
Энди Маррэй
Энди Маррэйвсе новости
ATP Tour
ATP Tour

Cпецпредложение