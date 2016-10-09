Дубль Кротова помог «Уфе» обыграть на выезде «Локомотив»
Футболисты «Локомотива»
на своем поле уступили «Уфе» в товарищеском матче со счетом 1:3.
В первом тайме
футболисты обеих команд ничем не отличились.
Во
второй половине матча полузащитник железнодарожников Тарас Михалик послал мяч в
свои ворота. На 75-й минуте нападающий гостей Вячеслав Кротов удвоил
преимущество, а через 11 минут оформил дубль, доведя счет до разгромного.
На
последней минуте встречи нападающий столичной команды Эзекиэль Хенти установил
окончательный счет встречи, реализовав пенальти.
«Локомотив»
- «Уфа» - 1:3 (0:0).
Голы: Михалик, 66 (автогол). Кротов, 75. Кротов, 86. Хенти, 90 (с пенальти).
«Локомотив»: Гилерме (Абаев, 46),
Янбаев, Михалик, Логашов, Игнатьев, И.Денисов, Ндинга (Хенти, 62), Коломейцев,
Фернандеш (Дорофеев, 78), Касаев (Рыбчинский, 82), Шкулетич (Галаджан, 83).
«Уфа»: Лунев, Сухов, Аликин, Никитин, Тумасян (Батютин, 46), Живоглядов, Сысуев
(Диего, 70), Засеев (Марсиньо, 70), Ванек (Зубарев, 70), Слай (Кротов, 70),
Фатаи (Абдулавов, 46).
09.10.2016, запасное поле стадиона «Локомотив». г. Москва, Черкизово