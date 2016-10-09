Хамесу Родригесу угрожают смертью

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес получает угроз от неизвестного. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, об угрозах рассказала мать футболиста. Сначала незнакомец оскорблял Хамеса в твиттере, а потом начал угрожать. Он написал, что едет вместе с вооруженными сообщниками к дому Родригеса, и они намерены всех убить, включая футболиста. Угроза не подтвердилась, но недавно его мать получила посылку с пистолетом и пулями, а также с запиской с новыми угрозами.

В текущем сезоне 25-летний Хамес Родригес провел семь матчей за «Реал» и забил один мяч при трех голевых передачах. За команду он выступает с 2014 года.