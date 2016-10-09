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Маринато Гилерме: Нам сложно и стыдно. Даже выходить на улицу непросто

Александр Семкив
Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал поражение железнодорожников в товарищеском матче с «Уфой» (1:3).

«Сейчас у нас сложная ситуация, но мы сможем из нее выйти. «Локомотив» - хорошая команда. Надеемся, уже в следующем матче с «Амкаром» все встанет на свои места. Нам совсем немного не хватает везения. Во всех последних матчах мы могли забивать, но не реализовали свои моменты.

Понимаю, что болельщики сейчас недовольны. Прошу их набраться терпения. Нам сложно и стыдно. Даже выходить на улицу непросто. Но я верю, что уже в следующей игре с «Амкаром» все будет нормально», - приводит слова Гилерме официальный сайт «Локомотива».

 «Локомотив» - «Уфа» - 1:3 (0:0).

Голы: Михалик, 66 (в свои ворота). Кротов, 75. Кротов, 86. Хенти, 90 (с пенальти).

«Локомотив»: Гилерме (Абаев, 46), Янбаев, Михалик, Логашов, Игнатьев, И.Денисов, Ндинга (Хенти, 62), Коломейцев, Фернандеш (Дорофеев, 78), Касаев (Рыбчинский, 82), Шкулетич (Галаджан, 83).

ФК «Уфа»: Лунев, Сухов, Аликин, Никитин, Тумасян (Батютин, 46), Живоглядов, Сысуев (Диего, 70), Засеев (Марсиньо, 70), Ванек (Зубарев, 70), Слай (Кротов, 70), Фатаи (Абдулавов, 46).

09.10.2016, запасное поле стадиона «Локомотив». г. Москва, Черкизово.

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