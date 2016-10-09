Роман Грожан: Я очень расстроен таким окончанием гонки

Пилот команды «Хаас» Роман Грожан поделился впечатлениями после Гран-при Японии. Напомним, что после седьмого места в квалификации в гонке он финишировал 11-м.

«На первом отрезке нам было довольно сложно: шины Soft быстро изнашивались на трассе, с которой ночью дождем была смыта вся резина. Но после этого машина ехала очень быстро. Я крайне расстроен таким окончанием гонки, так как уверен, что сегодня мы заслуживали гораздо большего.

Темп автомобиля был очень хорош, и я ехал гораздо быстрее «Уильямса» на последнем отрезке. Мы просто ошиблись с расчетами относительно жизненного цикла резины Hard: мы могли заехать за новыми шинами в боксы гораздо раньше.

Но в целом скорость машины была невероятной. Это многообещающий знак. Я смотрю в будущее с оптимизмом, потому что наши последние обновления работают», - приводит слова Грожана Autosport.

Напомним, что выиграл гонку пилот «Мерседеса» Нико Росберг. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» занял 13-е место.

Гран-При Японии

1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776

4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269

5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763

10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323

11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254

12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг

15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг

19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг

21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг

22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг