Роман Грожан: Я очень расстроен таким окончанием гонки
Пилот команды «Хаас» Роман Грожан поделился впечатлениями после Гран-при Японии. Напомним, что после седьмого места в квалификации в гонке он финишировал 11-м.
«На первом отрезке нам было довольно сложно: шины Soft быстро изнашивались на трассе, с которой ночью дождем была смыта вся резина. Но после этого машина ехала очень быстро. Я крайне расстроен таким окончанием гонки, так как уверен, что сегодня мы заслуживали гораздо большего.
Темп
автомобиля был очень хорош, и я ехал гораздо быстрее «Уильямса» на последнем
отрезке. Мы просто ошиблись с расчетами относительно жизненного цикла резины
Hard: мы могли заехать за новыми шинами в боксы гораздо раньше.
Но в
целом скорость машины была невероятной. Это многообещающий знак. Я смотрю в
будущее с оптимизмом, потому что наши последние обновления работают», -
приводит слова Грожана Autosport.
Напомним, что выиграл гонку
пилот «Мерседеса» Нико Росберг. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» занял
13-е место.
Гран-При Японии
1. Нико
Росберг («Мерседес») — 53 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776
4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269
5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763
10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323
11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254
12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг
19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг
21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг
22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг