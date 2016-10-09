Дубль Дзюбы не спас сборную России от поражения в матче с Коста-Рикой

Футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4.

Счет на 23-й минуте встречи открыл полузащитник костариканцев Рэндалл Асофейфа. Ошибся при выводе мяча Сослан Джанаев, а Игорь Смольников не смог принять пас вратаря сборной России. Однако его подстраховал Василий Березуцкий. Но атака гостей продолжилась: мяч вернулся к нападающему Коста-Рики Брайану Руису, а его повторный пас нашел партнера по команде. Последовала скидка мяча на линию штрафной, откуда Азофейфа пробил прямо по центру. Спустя семь минут футболисты Коста-Рики удвоили преимущество. Нападающий гостей Брайан Руис совершил сольный проход и с линии штрафной без помех пробил точно в дальний угол.

Почти сразу российская сборная отыграла один мяч. На 31-й минуте Александр Самедов ценой травмы замкнул подачу Олега Шатова. В компенсированное время первого тайма мяч в свои ворота срезал защитник сборной России Василий Березуцкий. Во втором тайме нападающий россиян Артем Дзюба оформил дубль, восстановив равенство. В компенсированное время второго тайма полузащитник сборной Коста-Рики Хоэль Кэмпбелл реализовал 11-метровый, за фол Березуцкого.



Напомним, что сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.

Форвард сборной России Артем Дзюба, забив свой 11 мяч за национальную команду, обошел по этому показателю Никиту Симоняна. Всего одного точного удара по воротам не хватает нападающему питерского «Зенита» для того, чтобы догнать Федора Черенкова.

Отметим, что ранее под руководством Станислава Черчесова сборная России уже провела две товарищеских встречи - 31 августа с турками (0:0) и 6 сентября в Москве с Ганой (1:0).