Виктор Гончаренко: Работа со Слуцким дала богатейший опыт

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко после товарищеского матча с «Локомотивом» (3:1) сказал, что совместная работа с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким дала ему очень многое.

- Несмотря на победу, игра выявила очень много недостатков, - сказал Гончаренко. – Особенно у тех игроков, кто вышел на замену.

- Что вам дала совместная работа с Леонидом Слуцким?

- Прежде всего, богатый опыт, ведь Леонид Викторович – большой тренер. И в плане руководства коллективом, и в плане изучения соперника, подготовки к матчу.

- Есть какие-то качества, которые вы хотели бы у Слуцкого позаимствовать?

- У него много сильных сторон, недаром Слуцкий трижды привел ЦСКА к чемпионству. Это все то, что я уже перечислил – ведение тренировочного процесса, умение найти подход к каждому футболисту, встроить его в команду.