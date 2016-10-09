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Виктор Гончаренко: Работа со Слуцким дала богатейший опыт

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко после товарищеского матча с «Локомотивом» (3:1) сказал, что совместная работа с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким дала ему очень многое.

- Несмотря на победу, игра выявила очень много недостатков, - сказал Гончаренко. – Особенно у тех игроков, кто вышел на замену.

- Что вам дала совместная работа с Леонидом Слуцким?
- Прежде всего, богатый опыт, ведь Леонид Викторович – большой тренер. И в плане руководства коллективом, и в плане изучения соперника, подготовки к матчу.

- Есть какие-то качества, которые вы хотели бы у Слуцкого позаимствовать?
- У него много сильных сторон, недаром Слуцкий трижды привел ЦСКА к чемпионству. Это все то, что я уже перечислил – ведение тренировочного процесса, умение найти подход к каждому футболисту, встроить его в команду.

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