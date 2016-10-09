Виктор Гончаренко: Игры против бывших клубов эмоций не вызывают

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко после товарищеского матча с «Локомотивом» (3:1) сказал, что у него нет каких-то особых эмоций перед игрой с ЦСКА, где он до этого работал.

- Что для вас значат игры против бывших клубов?

- Со временем все эмоции уходят и какого-то большого значения я этому не придаю.

- Есть ощущение, что это «Уфа» - это уже полностью ваша команда?

- Мы на пути к этому.

- «Уфа» в этом сезоне удачно играет в Москве. Наверное, уже как на праздник сюда приезжаете.

- Ну, как на праздник в Москву можно в Новый год приехать. Мы же приезжаем в футбол играть.

- Все же, с чем связана такая удачная серия?

- Наверное, каждая победа дает определенный эмоциональный всплеск, который помогает команде. Но готовясь к конкретной игре, об этом не задумываешься.

