«Кубань» продала клубные автомобили из-за финансовых проблем

Краснодарская «Кубань» продала большую часть клубных автомобилей. Такое решение было принято с целью пополнить клубный бюджет.

Как сообщает «СЭ», клуб продал автомобили Audi серий А1, А3 и А4. Их удалось быстро продать за хорошие деньги. На данный момент на балансе клуба не более 2-3 машин.

На данный момент «Кубань» занимает 15-е место в ФНЛ. Команда набрала 16 очков в 16 играх. Из-за финансовых проблем клуба есть задержки по зарплате игрокам.