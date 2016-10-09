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«Кубань» продала клубные автомобили из-за финансовых проблем

Максим Кравченко
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Краснодарская «Кубань» продала большую часть клубных автомобилей. Такое решение было принято с целью пополнить клубный бюджет.

Как сообщает «СЭ», клуб продал автомобили Audi серий А1, А3 и А4. Их удалось быстро продать за хорошие деньги. На данный момент на балансе клуба не более 2-3 машин.

На данный момент «Кубань» занимает 15-е место в ФНЛ. Команда набрала 16 очков в 16 играх. Из-за финансовых проблем клуба есть задержки по зарплате игрокам.

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