«Кубань» продала клубные автомобили из-за финансовых проблем
Краснодарская «Кубань» продала большую часть клубных автомобилей. Такое решение было принято с целью пополнить клубный бюджет.
Как сообщает «СЭ», клуб продал автомобили
Audi серий А1, А3 и А4. Их удалось быстро
продать за хорошие деньги. На данный момент на балансе клуба не более 2-3
машин.
На данный момент «Кубань» занимает 15-е место в ФНЛ. Команда
набрала 16 очков в 16 играх. Из-за финансовых проблем клуба есть задержки по
зарплате игрокам.
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