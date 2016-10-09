Георгий Черданцев: Черчесов в любом случае молодец, потому что они хотя бы бегают

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал поражение сборной России в матче с командой Коста-Рики (3:4).

«Черчесов в любом случае молодец, потому что они хотя бы бегают. Живая команда. Пока это самое главное», - написал в твиттере Черданцев.

Отметим, что ранее под руководством Станислава Черчесова сборная России уже провела две товарищеских встречи - 31 августа с турками (0:0) и 6 сентября в Москве с Ганой (1:0).

Напомним, что сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.