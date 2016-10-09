Степанова и Букин стали победителями на Finlandia Trophy
Российский танцевальный дуэт Александра Степанова /Иван Букин завоевал золотые медали на международном турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
Степанова и Букин уверенно выиграли оба танца и набрали 172,83 балла. Серебряные награды получили американский дуэт Мэдисон Хуббел /Захари Донохью (165,76). На третьем месте - второй российский дуэт Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро (153,00).
Эспоо (Финляндия)
Finlandia Trophy
Танцы на льду
1. Александра Степанова / Иван Букин
(Россия) - 172,83.
2. Мэдисон Хуббел / Захари Донохью (США) - 165,76.
3. Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро (Россия) - 153,00.
Напомним, что российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин на турнире Finlandia Trophy показали лучший результат и в короткой программе, получив от судей 69,63 балла.