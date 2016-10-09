Игнашевич подарил спортинвентарь для подростков исправительной колонии
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич приобрел спортивный инвентарь
для подростков, которые находятся в исправительной колонии города Алексин. Об
этом сообщил международный
эксперт по социальному сиротству, эксперт Фонда поддержки детей
Александр Гезалов.
«Благодарю лучшего защитника сборной России Игнашевича Сергея и
Наталью Игнашевич за приобретенный спортинвентарь для подростков исправительной
колонии города Алексина, где мы помогаем построить новое футбольное поле. Совсем скоро состоится его открытие», - написал Гезалов на
своей странице в Facebook.
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