Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Формула-1  Гран-при Японии. Гонка
Хоккей  ЦСКА1 : 2 ОТАвангард
Футбол  Албания- : -Испания
Футбол  Россия3 : 4Коста-Рика
Футбол  Уэльс1 : 0Грузия
Футбол  Исландия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игнашевич подарил спортинвентарь для подростков исправительной колонии

Максим Кравченко
Источник:  FacebookКомментарии

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич приобрел спортивный инвентарь для подростков, которые находятся в исправительной колонии города Алексин. Об этом сообщил  международный эксперт по социальному сиротству, эксперт Фонда поддержки детей Александр Гезалов.

«Благодарю лучшего защитника сборной России Игнашевича Сергея и Наталью Игнашевич за приобретенный спортинвентарь для подростков исправительной колонии города Алексина, где мы помогаем построить новое футбольное поле. Совсем скоро состоится его открытие», - написал Гезалов на своей странице в Facebook.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Галицкий: Болельщики получили удовольствие от игры сборной РоссииМаринато Гилерме: С командами как «Уфа» всегда сложно играть. Особенно домаВратарь «Локомотива» Маринато Гилерме после поражения в товарищеском матче с «Уфой» (1:3) сказал, что игроки, как и болельщики, тяжело переживают неудачную серию, в которую угодила команда.Виктор Гончаренко: Игры против бывших клубов эмоций не вызываютГлавный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко после товарищеского матча с «Локомотивом» (3:1) сказал, что у него нет каких-то особых эмоций перед игрой с ЦСКА, где он до этого работал.Виктор Гончаренко: Работа со Слуцким дала богатейший опытГлавный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко после товарищеского матча с «Локомотивом» (3:1) сказал, что совместная работа с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким дала ему очень многое.Дубль Кротова помог «Уфе» обыграть на выезде «Локомотив»Футболисты «Локомотива» на своем поле уступили «Уфе» в товарищеском матче со счетом 1:3.Сергей Павлов: В Туле есть возможность построить большую командуСергей Павлов: В Туле есть возможность построить большую командуКорреспондент «Советского Спорта» пообщался с уволенным на этой неделе из тульского «Арсенала» тренером Сергеем Павловым.Еременко провалил тест на допинг после матча Лиги чемпионовПолузащитник ЦСКА Роман Еременко был уличен в применении запрещенного препарата. Это случилось после матча Лиги чемпионов.Виталий Мутко: Стадион «Краснодра» - один из лучших не только в России, но и в ЕвропеМинистр спорта Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями после посещения нового стадиона «Краснодара».Футболисты «Терека» провели тренировку с упором на силовую работуФутболисты грозненского «Терека» провели тренировку с упором на силовую работу, в рамках подготовки к матчу следующего тура.«Томь» планирует погасить долги по зарплатам к ноябрюРуководство «Томи» надеется в течение месяца рассчитаться с игроками, которые уже долгое время не получают зарплаты в оговоренный срок.Магомед Оздоев: Грасия - сильный тренер, просто дайте ему времяПолузащитник «Рубина» Магомед Оздоев рассказал о своей работе под руководством испанского тренера Хавьера Грасии.День в истории. Витиньо – 239 октября свой 23-й день рождения отмечает бразильский футболист Виктор Винисиус Коэльо дос Сантос, более известный, как Витиньо.«Ростов» собрался после отдыхаСегодня в обед футболисты «Ростова» собрались на своей базе. Случилось это после пятидневного отдыха.Станислав Крицюк: Не прощу себе, если не попробую играть в топ-лигахГолкипер сборной России и «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал о своих целях. Он отметил, что хочет играть в ведущих чемпионатах Европы.ЦСКА просматривает армянского полузащитника, которого на родине сравнивают с МхитаряномНа просмотре в московском ЦСКА находится армянский полузащитник. Это 17-летний Ваган Бичахян, выступающий за «Ширак».Кто подставил Романа Еременко?Кто подставил Романа Еременко?Какие медикаменты могли оставить след в организме полузащитника ЦСКА.Леонид Слуцкий: У ЦСКА есть кем заменить ЕременкоГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о временном отстранении полузащитника Романа Еременко.Денис Давыдов: Не скажу, что много «вожусь». Просто не хватает игрового тонусаПолузащитник «Спартака» Денис Давыдов сказал, что получает большое удовольствие от тренировок под руководством главного тренера команды Массимо Карреры.Денис Давыдов: Каррера – не только мотиватор, но и отличный тренерПолузащитник «Спартака» Денис Давыдов рассказал о работе с главным тренером команды Массимо Каррерой. Он отметил, что считает итальянского специалиста отличным тренером.Леонид Слуцкий: Не вижу в ЦСКА никаких особых проблемГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о возможных проблемах команды. Он считает, что кадровые потери не повлияют серьезным образом на боеспособность московских армейцев.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Сергей Игнашевич
Сергей Игнашевичвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение