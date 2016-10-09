Игнашевич подарил спортинвентарь для подростков исправительной колонии

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич приобрел спортивный инвентарь для подростков, которые находятся в исправительной колонии города Алексин. Об этом сообщил международный эксперт по социальному сиротству, эксперт Фонда поддержки детей Александр Гезалов.

«Благодарю лучшего защитника сборной России Игнашевича Сергея и Наталью Игнашевич за приобретенный спортинвентарь для подростков исправительной колонии города Алексина, где мы помогаем построить новое футбольное поле. Совсем скоро состоится его открытие», - написал Гезалов на своей странице в Facebook.