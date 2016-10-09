Маринато Гилерме: С командами как «Уфа» всегда сложно играть. Особенно дома

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме после поражения в товарищеском матче с «Уфой» (1:3) сказал, что игроки, как и болельщики, тяжело переживают неудачную серию, в которую угодила команда.

- Я верю, что у нас есть команда, коллектив, и все вместе мы выберемся из этой непростой ситуации. И начиная с игры с «Амкаром» все встанет на свои места. Такое бывает в любой команде – нам просто чего-то не хватает в каждой игре, хотя моментов мы создаем много. А болельщиков я попрошу потерпеть немного. Нам тоже стыдно. Даже на улицу выходить уже как-то не очень приятно. Но думаю, что в матче с «Амкаром» все уже будет хорошо.

- Почему вам так тяжело даются игры с «Уфой»?

- В игре чемпионата у них был всего один момент, они забили, а мы свои шансы не использовали. С такими командами всегда сложно, особенно дома – они стоят сзади и ждут своего шанса. А сегодня был просто товарищеский матч. Мы в таком составе никогда не играли, молодежь на поле была.