«Зенит» обыграл «Цмоки-Минск» в первом матче Единой лиги ВТБ
Петербургский «Зенит» в первом матче Единой лиги ВТБ одержал победу над «Цмоки-Минск» со счетом 71:58 (20:8, 22:17, 12:16, 17:17).
Лучшим по очкам во встрече стал игрок белорусов Дрю Джойс, у которого 23 балла. У петербуржцев Янис Тимма набрал 20 очков.
Следующий матч подопечные Василий Карасева проведут 12 октября дома в рамках Еврокубка против «Баварии». «Цмоки-Минск» 16 октября примет саратовский «Автодор».
Матч
Цмоки-Минск - Зенит - 58:71
Место и дата
09 октября 16:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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