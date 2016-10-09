Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Формула-1  Гран-при Японии. Гонка
Хоккей  ЦСКА1 : 2 ОТАвангард
Футбол  Албания- : -Испания
Футбол  Россия3 : 4Коста-Рика
Футбол  Уэльс1 : 0Грузия
Футбол  Исландия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» обыграл «Цмоки-Минск» в первом матче Единой лиги ВТБ

Сергей Разин
Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Петербургский «Зенит» в первом матче Единой лиги ВТБ одержал победу над «Цмоки-Минск» со счетом 71:58 (20:8, 22:17, 12:16, 17:17).

Лучшим по очкам во встрече стал игрок белорусов Дрю Джойс, у которого 23 балла. У петербуржцев Янис Тимма набрал 20 очков.

Следующий матч подопечные Василий Карасева проведут 12 октября дома в рамках Еврокубка против «Баварии». «Цмоки-Минск» 16 октября примет саратовский «Автодор».

Матч

Цмоки-Минск - Зенит - 58:71

Место и дата

09 октября 16:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Цмоки-Минск» и «Зенитом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 71:58 в пользу «Зенита».Димитрис Итудис: В нашей игре есть и плохие моменты, и хорошиеГлавный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис после победы своей команды над «Астаной» в выездном матче Единой лиги ВТБ отметил кадровые проблемы в команде и как следствие – перепады в игре.Душко Иванович: «Химки» провели очень плохой матч с ВЭФомГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после поражения от ВЭФа в матче Единой лиги ВТБ признал, что его подопечные провели очень слабый матч.«Химки» проиграли ВЭФу в Единой лиге ВТБ«Химки» потерпели поражение от ВЭФа (73:76) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.«Парма» уступила «Калеву» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между пермской «Пармой» и эстонским «Калевом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 86:72 в пользу «Калева».Баскетболисты ЦСКА одержали победу над «Астаной» в Единой лиги ВТБЦСКА одержал победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.Димитрис Итудис: Матч с «Енисеем» – премьера сезона, которая является стрессомГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы своих подопечных над «Енисеем» в первом матче Единой лиги ВТБ посетовал на перепады в действиях подопечных.Дабл-дабл Карреры помог «Автодору» обыграть «Нижний Новгород»Баскетболисты «Автодора» на домашней арене обыграли «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.Эрл Роулэнд: Рядом с Моней и Вяльцевым приятно работатьНовичок подмосковных «Химок», разыгрывающий Эрл Роулэнд признался, что ему приятно работать со старожилами клуба – Сергеем Моней и Егором Вяльцевым.Евгений Пашутин: «Астана» демонстрировала агрессивную защитуГлавный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин остался доволен действиями подопечных в победном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны».Янис Тимма: Очень нравится, как играет Маркович, он приятный в общении человекБаскетболист «Зенита» Янис Тимма поделился мнением о переходе в петербургскую команду защитника Стефана Марковича и форварда Сергея Карасева.Илона Корстин: Единая лига ВТБ выступает не за большое количество игр, а за стабильностьГенеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о причинах сокращения количества участников турнира с 20 в сезоне-2013/14 до 13 в предстоящем сезоне, который стартует 2 октября.«Зенит» победил «Палму Эйр Европу» в товарищеском матчеПетебургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл испанскую «Палму Эйр Европу» в товарищеском матче на тренировочном сборе со счетом 88:65.Чемпион НБА Джефф Эйрс стал игроком ЦСКАЧемпион НБА-2014 центровой Джефф Эйрс стал игроком столичного ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев.В Кубке Европы сыграют 20 клубовВ предстоящем розыгрыше баскетбольного Кубка Европы примут участие 20 клубов. Сербский «Партизан», польская «Зелена Гура» и греческий АЕК снялись с соревнований, сообщает Gigantes.Павел Сергеев: «Зениту» реально пробиться в ЕвролигуПавел Сергеев: «Зениту» реально пробиться в ЕвролигуЗащитник «Зенита» Павел Сергеев – о новой команде, баскетболе Василия Карасева и целях на сезон.Петр Губанов: Видимо, в Казани считают, что игру должны делать легионерыФорвард «Нижнего Новгорода» Петр Губанов объяснил, почему вернулся в нижегородскую команду из казанского УНИКСа.В Матче звезд Единой лиги ВТБ сборная России, вероятно, сыграет с командой легионеров12 февраля 2017 года Единая лига ВТБ впервые в своей истории проведет матч звезд, в котором, вероятно, сборная России сыграет с командой легионеров, выступающих в турнире.Кенни Гэбриел: Выигрыш Кубка Европы и Единой Лиги ВТБ – реальные задачи для «Локомотива-Кубани»Новичок «Локомотива-Кубань» американский форвард Кенни Гэбриел считает, что в грядущем сезоне краснодарский клуб сможет удачно выступать на внутренней арене (в Единой лиге ВТБ) и международной (Кубке Европы).В Единой лиге ВТБ в сезоне-2016/17 будут выступать 13 командНа совещании руководства Единой лиги ВТБ и клубов сегодня был определен формат турнира в сезоне-2016/17.
Цмоки-Минск
Цмоки-Минсккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение