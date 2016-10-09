Дмитрий Булыкин: Праздник для зрителей, закончился провалом для болельщиков
Бывший
нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин
прокомментировал поражение России в матче с Коста-Рикой (3:4).
«Конечно, очень много ошибок было в нашей обороне, которые
привели к голам.
Матч
стал праздником для зрителей, потому что было много голов, и провалом для
болельщиков сборной, потому что мы проиграли. Хотя все предупреждали, что
Коста-Рика — серьезный соперник. Те ошибки, что были в обороне,
привели к плачевному результату.
Если
вы посмотрите, то заметите, что практически все голы были забиты
после наших ошибок. Было пару моментов, когда Коста-Рика могла забить,
но хорошо сыграл Джанаев, а потом, к сожалению, сделал ошибку,
которая привела к голу», - сказал Булыкин в эфире «Матч ТВ».
Отметим,
что ранее под руководством Станислава Черчесова сборная России уже провела две
товарищеских встречи - 31 августа с турками (0:0) и 6 сентября в Москве с Ганой
(1:0).
Напомним, что сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция