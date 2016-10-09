Дмитрий Булыкин: Праздник для зрителей, закончился провалом для болельщиков

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение России в матче с Коста-Рикой (3:4).

«Конечно, очень много ошибок было в нашей обороне, которые привели к голам.

Матч стал праздником для зрителей, потому что было много голов, и провалом для болельщиков сборной, потому что мы проиграли. Хотя все предупреждали, что Коста-Рика — серьезный соперник. Те ошибки, что были в обороне, привели к плачевному результату.

Если вы посмотрите, то заметите, что практически все голы были забиты после наших ошибок. Было пару моментов, когда Коста-Рика могла забить, но хорошо сыграл Джанаев, а потом, к сожалению, сделал ошибку, которая привела к голу», - сказал Булыкин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что ранее под руководством Станислава Черчесова сборная России уже провела две товарищеских встречи - 31 августа с турками (0:0) и 6 сентября в Москве с Ганой (1:0).

Напомним, что сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.