Никита Симонян: Правильно, что Черчесов обновил команду

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал поражение сборной России в матче с Коста-Рикой.

- Матч получился ярким, но, к сожалению, мы его проиграли. Это уже не первый случай, когда команда пропускает в концовке - что в первом тайме, что во втором. Не хватает концентрации. Получается, что это уже такая тенденция. В целом же, считаю, команда оставила неплохое впечатление, отыгралась с 0:2 и 1:3. Сейчас идут контрольные матчи, тренеры проверяют игроков.

Правильно, что Черчесов обновил команду. Он просматривает, проверяет игроков. Время проанализировать игру у него есть. Впрочем, уже скоро нам играть на Кубке конфедераций, нужно готовиться к турниру, - цитирует Симоняна «Р-Спорт».

Напомним, что в воскресенье футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4.