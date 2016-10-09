Никита Симонян: Правильно, что Черчесов обновил команду
Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал поражение сборной России в матче с Коста-Рикой.
- Матч получился ярким, но, к сожалению, мы его проиграли. Это уже не первый случай, когда команда пропускает в концовке - что в первом тайме, что во втором. Не хватает концентрации. Получается, что это уже такая тенденция. В целом же, считаю, команда оставила неплохое впечатление, отыгралась с 0:2 и 1:3. Сейчас идут контрольные матчи, тренеры проверяют игроков.
Правильно, что Черчесов обновил команду. Он просматривает, проверяет игроков. Время проанализировать игру у него есть. Впрочем, уже скоро нам играть на Кубке конфедераций, нужно готовиться к турниру, - цитирует Симоняна «Р-Спорт».
Напомним, что в воскресенье футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция