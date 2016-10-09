«Зенит» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Цмоки-Минск»
и «Зенитом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 71:58 в пользу «Зенита».
В составе «Зенита» самым результативным стал Янис Тимма, который
набрал 20 очков. У минчан 23 очка в активе Дрю Джойса. Обе команды провели
первый матч в нынешнем сезоне.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Цмоки-Минск - Зенит - 58:71
Место и дата
09 октября 16:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически