Сергей Галицкий: Болельщики получили удовольствие от игры сборной России
Президент «Краснодара» Сергей Галицкий оценил матч
сборной России в Краснодаре. Россияне уступили в контрольной игре сборной
Коста-Рики (3:4).
– Для нас большая гордость, что
сборная открыла наш стадион. Коста-Рика – серьезный соперник. Да, и пары минут нам не хватило, чтобы
сыграть вничью. Думаю, болельщики получают удовольствие от таких игр. Обидно,
что пропустили в конце матча. Болельщики достойно болели за сборную. Мы всегда
ее будем звать на наш стадион. Это новая команда, всякое бывает. Она переживает
этап становление. Плюс в команде много парней с травмами. Тот же Смолов
отсутствовал. Но сборная выглядела сегодня достойно. Спасибо ей за это.
Команда старалась. Автогол - не автогол. Если бы спорт был предсказуем, он был бы интересным? Спорт непредсказуем.
Для нас большая честь, что сборная играла здесь. Это было волнительно, но мы гордимся тем, что парни здесь сыграли.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция