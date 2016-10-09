Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Формула-1  Гран-при Японии. Гонка
Хоккей  ЦСКА1 : 2 ОТАвангард
Футбол  Албания- : -Испания
Футбол  Россия3 : 4Коста-Рика
Футбол  Уэльс1 : 0Грузия
Футбол  Исландия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Галицкий: Болельщики получили удовольствие от игры сборной России

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий оценил матч сборной России в Краснодаре. Россияне уступили в контрольной игре сборной Коста-Рики (3:4).

– Для нас большая гордость, что сборная открыла наш стадион. Коста-Рика – серьезный соперник. Да, и пары минут нам не хватило, чтобы сыграть вничью. Думаю, болельщики получают удовольствие от таких игр. Обидно, что пропустили в конце матча. Болельщики достойно болели за сборную. Мы всегда ее будем звать на наш стадион. Это новая команда, всякое бывает. Она переживает этап становление. Плюс в команде много парней с травмами. Тот же Смолов отсутствовал. Но сборная выглядела сегодня достойно. Спасибо ей за это.

Команда старалась. Автогол - не автогол. Если бы спорт был предсказуем, он был бы интересным? Спорт непредсказуем.

Для нас большая честь, что сборная играла здесь. Это было волнительно, но мы гордимся тем, что парни здесь сыграли.

Матч

Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)

Голы

Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).

Состав

Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)

Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)

Предупреждения:

Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77

Судья:

Равшан Ирматов (Узбекистан)

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Пильгуй: К Джанаеву особо претензий быть не должноЭкс-вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй поделился мнением о матче сборных России и Коста-Рики.Маркос Уренья: Судья помогал сборной РоссииНападающий сборной Коста-Рики Маркос Уренья после победы над Россией (4:3) в контрольном матче поделился эмоциями от победы.Станислав Черчесов: Надо учиться не только играть. Но и выигрыватьСтанислав Черчесов: Надо учиться не только играть. Но и выигрыватьГлавный тренер сборной России рассказал прессе о поражении от Коста-Рики.Виталий Мутко: Расстраиваться нет необходимости. У нас идет становление командыМинистр спорта Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча сборных команд России и Коста-Рики.Оскар Рамирес: Россия похожа на СШАГлавный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес — о победе своей команды в Краснодаре в товарищеском матче со сборной России (4:3).Никита Симонян: Правильно, что Черчесов обновил командуПервый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал поражение сборной России в матче с Коста-Рикой.Дмитрий Булыкин: Праздник для зрителей, закончился провалом для болельщиковБывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение России в матче с Коста-Рикой (3:4).Георгий Черданцев: Черчесов в любом случае молодец, потому что они хотя бы бегаютКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал поражение сборной России в матче с командой Коста-Рики (3:4).Уже не плюшево, еще не победно. Сборная России проиграла костариканцамУже не плюшево, еще не победно. Сборная России проиграла костариканцамПервый матч на новом краснодарском стадионе не принес сборной России ни славы, ни победы: она проиграла команде из маленькой страны.Дубль Дзюбы не спас сборную России от поражения в матче с Коста-РикойДубль Дзюбы не спас сборную России от поражения в матче с Коста-РикойФутболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, сыграли вничью с командой Коста-Рики – 3:3.Сборная России удалила «твит» о чествовании Василия Березуцкого в перерыве матча с Коста-РикойЧествования, действительно, не было в перерыве игры.Виталий Мутко: Стадион «Краснодра» - один из лучших не только в России, но и в ЕвропеМинистр спорта Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями после посещения нового стадиона «Краснодара».Сборную Коста-Рики в Краснодаре поддерживает 40 болельщиковВ Краснодар на матч сборных России и Коста-Рики прибыло 40 костариканских болельщиков.На матче сборных России и Коста-Рики будет аншлагЗа час до начала матча сборных России и Коста-Рики в кассах стадиона «Краснодар» не осталось билетов. Кроме того, билеты закончились даже у перекупщиков.Геннадий Орлов: При Слуцком сборная России достигла самого дна, играть хуже просто невозможноТелекомментатор Геннадий Орлов надеется на прогресс сборной России под руководством Станислава Черчесова.Игорь Колыванов: Россия сегодня обыграет Коста-Рику со счетом 3:1Бывший главный тренер юношеской сборной России и «Уфы» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от товарищеского матча России с командой Коста-Рики.Болельщикам сборной России раздают бесплатную атрибутикуЗа его территорией стоимость одного флага варьируется от 300 до 500 рублей.Перекупщики продают билеты на матч Россия - Коста-Рика в пять раз дороже номиналаИгра пройдёт сегодня в Краснодаре на новом стадионе «Быков».Стал известен состав сборной России на игру против Коста-РикиСтанислав Черчесов определился со стартовым составом сборной России на товарищеский матч с Коста-Рикой.Посетители Sovsport.ru считают сборную России фаворитом в матче с Коста-РикойПосетители нашего портала дали свои прогнозы на исход товарищеского матча Россия - Коста-Рика в Краснодаре.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Сергей Галицкий
Сергей Галицкийвсе новости

Cпецпредложение