Сергей Галицкий: Болельщики получили удовольствие от игры сборной России

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий оценил матч сборной России в Краснодаре. Россияне уступили в контрольной игре сборной Коста-Рики (3:4).



– Для нас большая гордость, что сборная открыла наш стадион. Коста-Рика – серьезный соперник. Да, и пары минут нам не хватило, чтобы сыграть вничью. Думаю, болельщики получают удовольствие от таких игр. Обидно, что пропустили в конце матча. Болельщики достойно болели за сборную. Мы всегда ее будем звать на наш стадион. Это новая команда, всякое бывает. Она переживает этап становление. Плюс в команде много парней с травмами. Тот же Смолов отсутствовал. Но сборная выглядела сегодня достойно. Спасибо ей за это.



Команда старалась. Автогол - не автогол. Если бы спорт был предсказуем, он был бы интересным? Спорт непредсказуем.

Для нас большая честь, что сборная играла здесь. Это было волнительно, но мы гордимся тем, что парни здесь сыграли.