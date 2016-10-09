Оскар Рамирес: Россия похожа на США
Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар
Рамирес — о победе своей команды в Краснодаре в товарищеском матче со сборной
России (4:3).
- Это была хорошая победа. В первом тайме у нас были серьезные
аргументы, мы владели мячом, создавали быстрые контратаки. Во втором тайме у
нас стало получаться меньше, Россия сумела создать проблемы. Возможно,
заслуженным итогом стала бы ничья, но пенальти на последних минутах позволил
нам победить.
- Что вы усвоили для себя из этой игры в преддверии важных
ноябрьских матчей против США?
- Всегда тяжело играть в гостях против сильного соперника. Но нам
удавались быстрые переводы мяча на фланг, мы контролировали игру, соперники
почти не имели моментов у наших ворот. Главное, что должны вынести футболисты
из этой игры — структуру самой игры. Взаимодействия и рисунок.
- Коста-Рика установила рекорд — она еще никогда не забивала в
Европе четыре мяча. Но и пропустила трижды. Что думаете по поводу левого фланга
своей обороны?
- Это очень обширная тема. Россия — тяжелый соперник, но США
играют в очень похожий футбол, поэтому сегодняшние ошибки помогут нам сделать
выводы.
- Что еще нужно усиливать, какие аспекты?
- Думаю, мы растем. Атака мне понравилась больше, чем оборона, но
время еще есть, ребята должны лучше притереться друг к другу. Наш уровень уже
позволяет нам играть в своей манере. Особых волнений по этому поводу перед
игрой у меня не было.
- Коста-Рика — невысокая команда. Навесы россиян таили для вас
угрозу?
- Да, небольшой средний рост сборной — то, над чем предстоит
думать. Проблемой, однако, являлись и скорости, предложенные соперником. Вообще
для выводов матч получился полезным
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция