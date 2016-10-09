Оскар Рамирес: Россия похожа на США

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес — о победе своей команды в Краснодаре в товарищеском матче со сборной России (4:3).

- Это была хорошая победа. В первом тайме у нас были серьезные аргументы, мы владели мячом, создавали быстрые контратаки. Во втором тайме у нас стало получаться меньше, Россия сумела создать проблемы. Возможно, заслуженным итогом стала бы ничья, но пенальти на последних минутах позволил нам победить.

- Что вы усвоили для себя из этой игры в преддверии важных ноябрьских матчей против США?

- Всегда тяжело играть в гостях против сильного соперника. Но нам удавались быстрые переводы мяча на фланг, мы контролировали игру, соперники почти не имели моментов у наших ворот. Главное, что должны вынести футболисты из этой игры — структуру самой игры. Взаимодействия и рисунок.

- Коста-Рика установила рекорд — она еще никогда не забивала в Европе четыре мяча. Но и пропустила трижды. Что думаете по поводу левого фланга своей обороны?

- Это очень обширная тема. Россия — тяжелый соперник, но США играют в очень похожий футбол, поэтому сегодняшние ошибки помогут нам сделать выводы.

- Что еще нужно усиливать, какие аспекты?

- Думаю, мы растем. Атака мне понравилась больше, чем оборона, но время еще есть, ребята должны лучше притереться друг к другу. Наш уровень уже позволяет нам играть в своей манере. Особых волнений по этому поводу перед игрой у меня не было.

- Коста-Рика — невысокая команда. Навесы россиян таили для вас угрозу?

- Да, небольшой средний рост сборной — то, над чем предстоит думать. Проблемой, однако, являлись и скорости, предложенные соперником. Вообще для выводов матч получился полезным