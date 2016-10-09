Виталий Мутко: Расстраиваться нет необходимости. У нас идет становление команды
Министр спорта Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча сборных команд России и Коста-Рики.
- Мы довольны контрольным матчем, который сегодня провели. Надеюсь, что такой уровень посещения зрителей закрепится. Всех болельщиков России поздравляю с очередным прекрасным стадионом. Атмосфера была прекрасная. Что касается игры, расстраиваться нет необходимости. У нас идёт становление команды. Мы должны понимать, что бывают такие моменты, когда на последних минутах ставят пенальти. В целом игра была очень интересная. Сборная Коста-Рика приличная команда: она была в восьмерке, на последнем чемпионате мира проиграла по пенальти голландцам, сейчас 18-я в рейтинге ФИФА. Многие ребята из команды играют в европейских клубах. Так что было непросто, но наши ребята справились, - цитирует Мутко «Чемпионат».
Напомним, что в воскресенье футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция