Виталий Мутко: Расстраиваться нет необходимости. У нас идет становление команды

Министр спорта Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча сборных команд России и Коста-Рики.

- Мы довольны контрольным матчем, который сегодня провели. Надеюсь, что такой уровень посещения зрителей закрепится. Всех болельщиков России поздравляю с очередным прекрасным стадионом. Атмосфера была прекрасная. Что касается игры, расстраиваться нет необходимости. У нас идёт становление команды. Мы должны понимать, что бывают такие моменты, когда на последних минутах ставят пенальти. В целом игра была очень интересная. Сборная Коста-Рика приличная команда: она была в восьмерке, на последнем чемпионате мира проиграла по пенальти голландцам, сейчас 18-я в рейтинге ФИФА. Многие ребята из команды играют в европейских клубах. Так что было непросто, но наши ребята справились, - цитирует Мутко «Чемпионат».

Напомним, что в воскресенье футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4.