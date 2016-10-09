Игорь Егоров: Зеленые карточки? Да пусть всю радугу введут

Известный в прошлом арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал нововведение итальянской Серии Б, касающееся зеленых карточек, которые футболисты получают за соблюдение правил честной игры.

- Видимо, итальянцы объелись макарон… Пусть всю радугу введут! Я категорически против таких новшеств! Желтой и красной карточек вполне достаточно. Конечно, мы можем пойти впереди планеты всей и придумать, за что давать и по двенадцать карточек, но наши судьи забудут, какую за что показывать, поэтому лучше не надо», - сказал Егоров.

Напомним, в матче итальянской Серии Б полузащитник впервые в истории получил зеленую карточку за соблюдение правил честной игры.