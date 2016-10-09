Игорь Егоров: Зеленые карточки? Да пусть всю радугу введут
Известный в
прошлом арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал нововведение итальянской Серии Б,
касающееся зеленых карточек, которые футболисты получают за соблюдение правил
честной игры.
- Видимо,
итальянцы объелись макарон… Пусть всю радугу введут! Я категорически против
таких новшеств! Желтой и красной карточек вполне достаточно. Конечно, мы
можем пойти впереди планеты всей и придумать, за что давать и по двенадцать
карточек, но наши судьи забудут, какую за что показывать, поэтому лучше не надо»,
- сказал Егоров.
Напомним, в матче итальянской Серии Б полузащитник впервые в истории получил зеленую карточку за соблюдение правил честной игры.
Cristian #Galano del @VicenzaCalcio è stato il destinatario del primo Cartellino Verde: ecco perchè 😉 #SerieB #CalcioVero pic.twitter.com/orq9barJwq— Lega B (@Lega_B) 4 октября 2016 г.