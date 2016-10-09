Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Формула-1  Гран-при Японии. Гонка
Хоккей  ЦСКА1 : 2 ОТАвангард
Футбол  Албания- : -Испания
Футбол  Россия3 : 4Коста-Рика
Футбол  Уэльс1 : 0Грузия
Футбол  Исландия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Егоров: Зеленые карточки? Да пусть всю радугу введут

Александр Семкив
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Известный в прошлом арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал нововведение итальянской Серии Б, касающееся зеленых карточек, которые футболисты получают за соблюдение правил честной игры.

 - Видимо, итальянцы объелись макарон… Пусть всю радугу введут! Я категорически против таких новшеств! Желтой и красной карточек вполне достаточно. Конечно, мы можем пойти впереди планеты всей и придумать, за что давать и по двенадцать карточек, но наши судьи забудут, какую за что показывать, поэтому лучше не надо», - сказал Егоров.

Напомним, в матче итальянской Серии Б полузащитник впервые в истории получил зеленую карточку за соблюдение правил честной игры.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Николай Левников: Не вижу ничего страшно в введении зеленых карточекПредседатель судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал нововведение итальянской Серии Б, касающееся зеленых карточек, которые футболисты получают за соблюдение правил честной игры.В Италии впервые в истории футболист получил зеленую карточку (видео)В матче итальянской Серии В полузащитник впервые в истории получил зеленую карточку за соблюдение правил честной игры.Монтоливо пропустит полгода после операцииПолузащитник «Милана» и сборной Италии Риккардо Монтоливо перенес хирургическую операцию на передней крестообразной связке левого колена.«Ювентус» планирует приобрести Азара«Ювентус» по окончании сезона намерен приобрести полузащитника «Челси» Эдена Азара.«Ювентус» требует у «Челси» за Леонардо Бонуччи 50 млн фунтов и ФабрегасаРуководство «Ювентуса» готово расстаться с защитником Леонардо Бонуччи. Об этом сообщает The Sun.Икарди продлил контракт с «Интером» до 2021 годаФорвард миланского «Интера» Мауро Икарди продолжит выступления за итальянский клуб.Монтоливо получил травму и пропустит около 6 месяцевКак сообщает официальный сайт «Милана», капитан команды Риккардо Монтоливо выбыл из строя на шесть месяцев из-за повреждения крестообразных связок колена.Наингголан продлил контракт с «Ромой»Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Абрамович согласился выделить деньги на трансфер БонуччиКак сообщает Daily Telegraph, тренерский штаб лондонского «Челси» планирует усилить защитную линию в ближайшее трансферное окно.«Валения» попробует приобрести Монтоливо в январеНовый главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли планирует усилить состав своей команды в ближайшее трансферное окно.Йон Арне Риисе: Джеррард – Капитан Фантастика, а Тотти – богБывший защитник «Ливерпуля» и «Ромы» Йон Арне Риисе поделился мнением о двух легендах Стивене Джеррарда и Франческо Тотти.Петер Шилтон: Решение Харта уехать в «Торино» не назовешь идеальнымГолкипер сборной Англии 70-90-х годов Петер Шилтон считает, что после перехода в «Торино» Джо Харт может лишиться места в стартовом составе национальной команды.Паоло Мальдини: Футболка «Милана» – моя единственная кожаБывший защитник «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал информацию о том, что руководство россонери предложило ему пост технического директора клуба.Пауло Дибала: Слухи о «Барселоне» – неправда. Я близок к продлению контракта с «Ювентусом»Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заверил, что не собирается покидать клуб. Он отметил, что вскоре может продлить действующий контракт.Китайские бизнесмены могут купить «Палермо»«Палермо» может стать еще одним клубом, которым владеют бизнесмены из Китая. Об этом заявил нынешний президент и владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини.Паоло Мальдини приглашают в руководство «Милана»Легендарному футболисту «Милана» Паоло Мальдини предложили пост в руководстве клуба. Об этом сообщают итальянские СМИ.Пьяца пропустит полтора месяца из-за травмыПолузащитник «Ювентуса» и сборной Хорватии Марко Пьяца получил травму в расположении сборной Хорватии. Об этом сообщает официальный сайт хорватского футбольного союза.«Бавария» планирует выкупить Комана у «Ювентуса»Руководство «Баварии» довольно выступлением полузащитника Кингсли Комана, который выступает за мюнхенский клуб на правах аренды.«Челси» готов обменять Фабрегаса на Де ШильоПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас может переехать в чемпионат Италии. Об этом сообщает CalcioMercatoWeb.«Милан» рассчитывает приобрести Година в январеВ ближайшее трансферное окно тренерский штаб «Милана» планирует усилить защитную линию команды.

Игорь Егоров
Игорь Егороввсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
серия б
серия б

Cпецпредложение